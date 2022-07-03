Доброволец расскажет петербуржцам о происходящем на передовой спецоперации

Встреча с добровольцем, который расскажет о вестях с передовой спецоперации, пройдёт в Петербурге в воскресенье, 3 июля.

Мероприятие на Университетской набережной, 25, продолжит традицию встреч, организованных Кибер Фронтом Z. В рамках мероприятия непосредственный участник боевых действий расскажет петербуржцам о вестях с передовой.

Горожане смогут узнать о тактике наших войск и быте бойцов. Главным гостем встречи станет член Союза писателей Елена Ратич. Гостей также ждет эксклюзивное видеоинтервью с Марией Бутиной.

Ранее Кибер Фронт Z провел дискуссию о будущем западных стран. Отправной точкой для мероприятия стала серия саммитов, прошедших в конце июня — в рамках ЕС, НАТО и G7, где участники пытались понять, как им «быть круче Путина.»