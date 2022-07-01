Названа категория пенсионеров, которым положена новая денежная выплата с 1 июля

С этого месяца некоторые пожилые граждане в России могут получить дополнительный денежный сюрприз.

С помощью выплаты, которая доступна уже с 1 июля, помощь окажут пенсионерам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации. Об этом пишет PRIMPRESS.

Так, право на получение таких денег есть у тех граждан, которые имеют отношение к обороне Сталинграда. Выплата будет предоставляться при условии, что на тот момент пожилые люди находились на территории города и были несовершеннолетними.

Названной категории пенсионеров положены две выплаты, — это ежемесячная доплата к пенсии в размере 443 рублей и выплата в размере 916 рублей для оплаты услуг ЖКХ.

В общем, за год, каждый пенсионер из названной группы получит более 16 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутат выступил с инициативой отменить пошлину на регистрацию жилья, которое получено по наследству.