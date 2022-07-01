В Госдуме РФ предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию наследуемого жилья

В Госдуме РФ предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию наследуемого жилья. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Госдуме РФ предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию наследуемого жилья. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой отменить пошлину на регистрацию жилья, которое получено по наследству.

Федоров отметил, что россияне должны заплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость 2 000 рублей, однако для пожилых людей такая сумма может сильно отразиться на их доходах. Тем более очень часто пенсионер вынужденно оказывается в ситуации с наследуемым жильем после смерти супруга. Об этом пишут RT.

Соответствующее обращение депутата Федорова было направлено главе Минтруда Антону Котякову. О принято решении по этому поводу пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты подсчитали, сколько составил средний размер страховой пенсии пожилых россиян в 2021 году. Выяснилось, что показатель составил 17 533 рубля. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей.