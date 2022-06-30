Назван средний размер страховой пенсии по старости в минувшем году

Назван средний размер страховой пенсии по старости в минувшем году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Назван средний размер страховой пенсии по старости в минувшем году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперты подсчитали, сколько составил средний размер страховой пенсии пожилых россиян в 2021 году.

Выяснилось, что этот показатель составил 17 533 рубля. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим, пишут РИА Новости.

«Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля», — заключил Кигим.

С 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 10%. По словам премьер-министра Росси Михаила Мишустина, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать более 19 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне, достигшие возраста в 80 лет, могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза.