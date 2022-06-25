ПФР: россияне старше 80 лет могут претендовать на двойную пенсию

Российские граждане, достигшие возраста в 80 лет, могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза.

Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на ПФР, через месяц после того, как пенсионеру исполнилось 80 лет, размер его выплат будет увеличен в два раза.

Рассчитывать на двойную пенсию после 80 лет могут все, за исключением инвалидов первой группы и тех, кто получает социальные выплаты из-за потери кормильца.

Также граждане старше 80 лет могут оформить компенсацию по уходу за собой. Оформить эту выплату не смогут только те, кто получает пособие по безработице.

Чтобы получить выплату, нужно оформить заявление на сайте Пенсионного фонда, на сайте госуслуг и в клиентской службе ПФР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне.