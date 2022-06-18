Гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне

Гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне
Размер пособия прикреплен к детскому прожиточному минимуму. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многие россияне в июне получат от денежную выплату от Пенсионного фонда, причем некоторым она придет сразу три раза.

Речь идет о новом пособии на детей в возрасте от 8 до 16 лет. В тройном размере его смогут получить те, кто в июне оформил выплату впервые.Об этом пишет Primpress.

Претендовать на поддержку от государства могут только семьи с низким уровнем доходов, которые проходят по имущественным требованиям ПФР.

Для получения выплаты нужно написать заявление. Причем, если заявление будет впервые подано в июне, то ПФР перечислит пособия сразу за три месяца: апрель, май и июнь.

Размер пособия будет зависеть от степени нуждаемости родителей. Это может быть как половина от регионального прожиточного минимума на ребенка, так и 75-100% от него. В среднем по стране пособие составляет 10 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры в РФ получат рекордную прибавку с 14 июня 2022 года.

выплата выплата на детей детское пособие пособие на детей пфр


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне
Ростуризм: банковские карты «Мир» могут начать работать в семи ...
Организаторы ПМЭФ: DDoS-атаки совершались из США, Украины, Азии и Латинской ...
В СЗФО создадут туристические маршруты «Императорское кольцо»
Терапевт Романенко рассказала, какие болезни чаще встречаются летом
В заброшенном здании на Синопской набережной горел чердак
Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 500 млрд рублей
Участие в юбилейном ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран