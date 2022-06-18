Гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне

Многие россияне в июне получат от денежную выплату от Пенсионного фонда, причем некоторым она придет сразу три раза.

Речь идет о новом пособии на детей в возрасте от 8 до 16 лет. В тройном размере его смогут получить те, кто в июне оформил выплату впервые.Об этом пишет Primpress.

Претендовать на поддержку от государства могут только семьи с низким уровнем доходов, которые проходят по имущественным требованиям ПФР.

Для получения выплаты нужно написать заявление. Причем, если заявление будет впервые подано в июне, то ПФР перечислит пособия сразу за три месяца: апрель, май и июнь.

Размер пособия будет зависеть от степени нуждаемости родителей. Это может быть как половина от регионального прожиточного минимума на ребенка, так и 75-100% от него. В среднем по стране пособие составляет 10 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры в РФ получат рекордную прибавку с 14 июня 2022 года.