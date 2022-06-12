Пенсионеры в РФ получат рекордную прибавку с 14 июня 2022 года

Пенсионеры могут рассчитывать на прибавки уже в июне. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры могут рассчитывать на прибавки уже в июне. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеров в России ждет рекордная прибавка. Индексация начнется уже со следующей недели.

По словам юриста Ирины Сиваковой, речь идет о прибавке, которую пенсионеры получат в результате индексации выплат на 10%. Власти говорят, что на прибавку могут рассчитывать только те граждане, у которых нет официального места работы, однако это не совсем так. Об этом пишет Primpress.

Специалист объяснила, что основную часть пожилых россиян, которым повысят пенсии, действительно составят неработающие граждане. Но есть и те, кого ждет прибавка вне зависимости от факта трудоустройства. К ним относятся получатели социальных пенсий по потере кормильца и инвалидности. Кроме того, на повышение выплат могут рассчитывать бывшие космонавты, летчики, военнослужащие по призыву, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации.

Прибавка для этих пенсионеров будет рекордной. За последние семь лет социальные пенсии увеличивали не более чем на 7% в год. Выплаты в новым размерах начнут начислять россиянам уже с 14 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам раскрыли секрет, когда может быть очередная индексация пенсий.