Российским пенсионерам раскрыли секрет, когда может быть очередная индексация пенсий

Пожилым россиянам рассказали о вероятной дополнительной индексации денежных выплат.

Эксперты утверждают, что уже в этом году, осенью, российских пенсионеров может ждать очередное повышение пенсий. Все дело в том, что правительство наделено правом производить внеочередные индексации в течение года, так как уровень инфляции в России этой весной заметно вырос. Сейчас пенсионеры получают уже июньские пенсии с учетом индексации на 10%. Об этом напомнил Primpress.

Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин заявил, индексация пенсий в июне, даже несмотря на повышенный размер выплат, не способна полностью покрыть расходы пенсионеров от роста цен. В связи с этим, по мнению эксперта, до текущего года власти могут еще раз произвести индексацию выплат для сохранения уровня доходов граждан.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что деньги на увеличение индексации в бюджете страны есть.

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