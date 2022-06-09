С 10 июня российские пенсионеры могут получить новую льготу

Жители России старше 55 лет смогу получить новый бонус, соблюдая определенные условия.

Специалисты рассказали, что для тех пенсионеров, кто решит отправиться в Москву этим летом, будет доступна поддержка от государства. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Нововведение работает, как поддержка властей туристических операторов, организующих поездки для пенсионеров в столицу. Отмечается, что для компаний выделят средства в виде субсидий. В базовом варианте размер компенсации составит по тысяче рублей за каждого туриста в возрасте от 55 лет и старше. При этом срок поездок будет считаться с июня и до конца августа.

В итоге, выплаты могут быть больше, если турист провел в путешествии больше времени, посетил множество культурных событий и отдыхал в гостинице более высокого класса. Чтобы получить деньги турфирмам необходимо подать заявку в столичную мэрию.

Таким образом, пенсионеры смогут получить больше разнообразных программ для путешествия. Представители туристической отрасли, в свою очередь, должны снизить цены на поездки в столицу для пожилых граждан. Поездка может составить от трех дней и больше, а бронь в гостинице должна быть на уровне трех звезд и выше.

Также «Мойка 78» рассказывала, что до 31 июля все владельцы карт «Мир» могут получить кешбэк при оплате топлива или совершении любых покупок на сумму от 1200 рублей на АЗС сети «Роснефть».