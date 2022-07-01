Петербуржцы жалуются на выросший в центре города борщевик и умирающие газоны

С началом жары в Петербурге начали выбривать триммерами газоны, в результате его на месте зеленеющей свежей зелени появляется пыльное месиво и выжженные солнцем степи. Да к тому же в центре города появился борщевик.

Горожане не довольны нынешним благоустройством, пишет «Peterburg2». Про борщевик в Петроградском районе рассказали в сообществе «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Да это же старый знакомый! Уже в самом сердце Петербурга: у Петропавловской крепости. Узнали?», — отмечают горожане.

Некоторые предположили, что ядовитое растение могли привезти вместе с грунтом.

Также остро стоит вопрос о выжженных газонах. Одна из пользователей подчеркнула, что план и отчеты стрижки травы были установлены еще в декабре, что сейчас совсем не целесообразно в связи с жарой. В прошлом году чиновники уже получали огромное количество жалоб по этому поводу, но все равно продолжают делать по-своему.

Ранее gazetaa.spb.ru писала, что в комитете по благоустройству объяснили, почему в Петербурге уделяют больше внимания ремонту автомобильных дорог, чем тротуарам.