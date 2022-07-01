На выходных с Финляндского вокзала будут ходить дополнительные электрички

На выходных с Финляндского вокзала будут ходить дополнительные электрички. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На выходных с Финляндского вокзала будут ходить дополнительные электрички. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С завтрашнего дня, 2 и 3 июля, с Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички.

Дополнительные поезда будут ходить между Санкт-Петербургом и пригородами. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

В 14:35 с Финляндского вокзала дополнительны состав направят в Белоостров через Сестрорецк. Прибытие состоится в 15:43. Обратно электричка пойдет в 15:50, а в Петербург прибудет в 16:29.

Кроме того, в Белоостров из Петербурга через Сестрорецк будет осуществлен еще один маршрут. Отправление состоится в 18:34, а прибудет на место он в 19:43. Обратно состав тронется в 19:48 и прибудет в 20:59.

С Финляндского вокзала в Зеленогорск петербуржцы смогут отправиться в 16:32. В назначенное место они прибудут в 17:31. Обратно поезд пойдет в 18:01, в Северную столицу прибудет в 18:58.

Из Петербурга в Васкелово тоже будет запущен дополнительный состав. Отправление состоится в 10:50, прибытие в 12:03. Обратно вернуться можно будет в 13:00, на Финляндский вокзал электричка прибудет в 14:15.

Для удобства пассажирам рекомендуют покупать билеты онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инцидент с задержкой электричек в Зеленогорск в конце июня проверит транспортная прокуратура.