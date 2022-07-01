«Пассажиравтотранс» планирует закупить еще 50 автобусов большого класса

Компания «Пассажиравтотранс» закупит еще 50 автобусов большого класса.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании, аукционы уже объявили. Отмечается, что салоны общественного транспорта будут вмещать не меньше 97 человек.

Новый транспорт с низким полом будет удобен для маломобильных граждан. В компании обещают, что автобусы будут соответствовать требованиям в части комфорта и безопасности поездок.

Ожидается, что транспорт будет доставлен в сентябре и октябре. Маршруты определят после поставки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июля в Северной столице стартовал первый этап расширения зоны платной парковки. В Петербурге появилось порядка 4,5 тысячи машиномест, 448 из которых предназначены для размещения транспорта инвалидов и перевозящих их лиц. Емкость платной парковки составляет 155 улиц Центрального района.