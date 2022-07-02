В Петербурге наблюдается снижение грамотности среди выпускников

В Петербурге наблюдается снижение грамотности среди выпускников
В Петербурге наблюдается снижение грамотности среди выпускников. Фото: kremlin.ru

Год от года грамотность петербургских школьников либо остается на том же уровне, либо падает. По крайней мере, такие выводы можно сделать по результатам сданных экзаменов.

Снижается и математическая грамотность, и языковая, и общекультурная. Как пишет Neva.Today, особенно отчетливо это видно по результатам единого государственного экзамена.

Еще в 2019 году средний балл по математике сданных экзаменов петербургских выпускников составлял 58,8. Спустя год результат снизился до 56,1. В 2021 году все осталось практически на том же уровне, — 56,2.

В текущем, 2022, году предварительные результаты ЕГЭ по математике показали, что средний бал почти совпал с показателем подготовки учеников уровня 2019 года, составив 58,5.

В комитете по образованию отметили, что сравнивать результаты итоговой аттестации текущего и предыдущего года неправильно. Все дело в том, что контрольно-измерительные материалы, они же КИМы, которые школьники решали на ЕГЭ, в этом году были обновлены. Ведомство отметило, что изменена их структура, а также типы заданий, которые сильно отличаются от прошлогодних, и сверять результаты в таком случае было бы крайне не справедливо.

По русскому языку средний балл в Петербурге вот уже на протяжении трех лет оставался на уровне от 73 до 74. Так, в 2019 году он составил 73,10, в 2020 — 74,55, а в 2021 — 73,57. Но в этом году грамотность подвела: средний балл по русскому языку составил 71,5, то есть показатели упали впервые за все время. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выпускница лицея в Калининском районе Петербурга набрала максимальный результат по трем предметам на ЕГЭ.

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