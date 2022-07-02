В Петербурге наблюдается снижение грамотности среди выпускников

Год от года грамотность петербургских школьников либо остается на том же уровне, либо падает. По крайней мере, такие выводы можно сделать по результатам сданных экзаменов.

Снижается и математическая грамотность, и языковая, и общекультурная. Как пишет Neva.Today, особенно отчетливо это видно по результатам единого государственного экзамена.

Еще в 2019 году средний балл по математике сданных экзаменов петербургских выпускников составлял 58,8. Спустя год результат снизился до 56,1. В 2021 году все осталось практически на том же уровне, — 56,2.

В текущем, 2022, году предварительные результаты ЕГЭ по математике показали, что средний бал почти совпал с показателем подготовки учеников уровня 2019 года, составив 58,5.

В комитете по образованию отметили, что сравнивать результаты итоговой аттестации текущего и предыдущего года неправильно. Все дело в том, что контрольно-измерительные материалы, они же КИМы, которые школьники решали на ЕГЭ, в этом году были обновлены. Ведомство отметило, что изменена их структура, а также типы заданий, которые сильно отличаются от прошлогодних, и сверять результаты в таком случае было бы крайне не справедливо.

По русскому языку средний балл в Петербурге вот уже на протяжении трех лет оставался на уровне от 73 до 74. Так, в 2019 году он составил 73,10, в 2020 — 74,55, а в 2021 — 73,57. Но в этом году грамотность подвела: средний балл по русскому языку составил 71,5, то есть показатели упали впервые за все время. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выпускница лицея в Калининском районе Петербурга набрала максимальный результат по трем предметам на ЕГЭ.