В Петербурге прошла генеральная репетиция концерта группы «Земляне», перенесенного из-за жары

Остается буквально пара часов до начала масштабного музыкального события, — концерта группы «Земляне» на «Газпром Арене».

Мероприятие заранее перенесли с 20 часов на 9 вечера из-за сильной жары. Об этом сообщалось в направленном губернатору Северной столицы Александру Беглову обращении, пишет «78.ru».

«Просим вас ориентироваться на начало концерта в 21:00, к этому времени жара спадёт, и зрители и артисты будут чувствовать себя комфортно», — отмечается в сообщении.

В свою очередь телеканал «НТВ» передал, что генеральная репетиция, которая началась днем, уже завершилась. Начало шоу «Возвращение легенды» ждут все с большим нетерпением, но с погодой ничего не поделаешь.

Организаторы уже принесли извинения за возможные неудобства.

В этом году рок-группа «Земляне» празднует свое 45-летие. По этому поводу они воссоединились в звёздном составе и подготовили праздник на самой масштабной площадке в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь возвращения киноэкипажа группа «Земляне» исполнили песню «Трава у дома» на площадке ВДНХ у ракеты «Восток».