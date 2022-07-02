На Большевиков оставленный без присмотра пятилетний мальчик выпал из окна квартиры и погиб

На Большевиков оставленный без присмотра пятилетний мальчик выпал из окна квартиры и погиб. Фото: Unsplash

На Большевиков оставленный без присмотра пятилетний мальчик выпал из окна квартиры и погиб. Фото: Unsplash

В Невском районе Санкт-Петербурга на проспекте Большевиков 1 июля родители оставили пятилетнего ребенка одного дома, после чего выяснилось, что мальчик выпал из окна съемной квартиры, расположенной на 7 этаже.

Пострадавшего забрала скорая в Детскую городскую больницу № 19, но спасти ребенка не удалось. Как стало известно Gazeta.SPB, около 19:50 мальчик скончался.

По словам родителей, они ушли на работу примерно в 08:00. На протяжении всего времени они периодически поддерживали с ним связь по мобильному телефону.

Утверждается, что в 18:30 мальчик, находясь один дома, самостоятельно залез на подоконник и выпал из открытого окна. За час до случившегося ребенок звонил отцу и спрашивал когда тот придет домой , на что отец ответил что скоро будет, но не успел.

Вся семь является гражданами Узбекистана, взрослые (38-летний отец и 24-летняя мать) прибыли на территорию России с целью работы.

В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июля с пляжа Дубки в поселке Лисий Нос в Ленинградской области скорая забрала 6-летнего мальчика, гражданин Кыргызстана, который захлебнулся в водах Финского залива.