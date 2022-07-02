Врачи не смогли спасти 6-летнего мальчика, который захлебнулся в поселке Лисий Нос на Финском

Врачи не смогли спасти 6-летнего мальчика, который захлебнулся в поселке Лисий Нос на Финском
В поселке Лисий Нос на Финском заливе захлебнулся 6-летний мальчик. Фото: unsplash

Вчера днем, 1 июля, с пляжа Дубки в поселке Лисий Нос в Ленинградской области скорая забрала 6-летнего мальчика, гражданин Кыргызстана, который захлебнулся в водах Финского залива.

Ребенка вытащили, но спасти не успели. Как стало известно Gazeta.SPB, в момент происшествия мальчик находился в воде один.

Известно, что погибший пришел на пляж вместе с 21-летним дядей, который вышел из воды отдохнуть и не уследил за ребенком. Мальчика пытались откачать, но во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи он скончался.

Семья у погибшего неполная, но благополучная, на учете в ОДН не состоит. Мать 27 лет работает уборщицей в больнице, дядя тоже прибыл на территорию РФ с целью работы. Погибший находился в стране с гостевым визитом.

В настоящий момент труп ребенка направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге разбираются в смерти малышки, которая не дожила до своих двух месяцев буквально несколько дней.

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