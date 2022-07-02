Выясняются обстоятельства смерти девочки из «Дома Малютки», не пожившей на свете и двух месяцев

Выясняются обстоятельства смерти девочки из &#171;Дома Малютки&#187;, не пожившей на свете и двух месяцев
Выясняются обстоятельства смерти девочки из "Дома Малютки", не пожившей на свете и двух месяцев. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге разбираются в смерти малышки, которая не дожила до своих двух месяцев буквально несколько дней.

Девочка оказалась в «Доме Малютки» Фрунзенского района из-за того, что от нее отказалась мать 6 июня 2022 года. Как стало известно Gazeta.SPB, меньше через месяц ребенка нашли мертвым.

Известно, что тело девочки обнаружила медсестра. После этого около 07:11 от диспетчера об этом было сообщено в правоохранительные органы. Каких-либо внешних признаков насильственной смерти на ребенке обнаружено не было.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге около 01:07 на 11 этаже 25-этажного дома в однокомнатной квартире были обнаружены два трупа, которые уже начали гнить.

Дом Малютки новости СПб труп фрунзенский район


 

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