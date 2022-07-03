Восьмимесячный мальчик облился кипятком из чайника в Купчино

Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Фото: pixabay

Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Фото: pixabay

В Купчино в детскую больницу госпитализировали восьмимесячного ребенка с тяжелыми ожогами.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 9 утра мальчик в ходунках потянул на себя шнур от чайника и опрокинул его на себя. Мать прибежала из другой комнаты и сразу вызвала скорую помощь.

Ребенка на скорой помощи доставили из квартиры на Будапештской улицы в реанимацию детской больницы в тяжелом состоянии. Ему диагностировали термический ожог груди, шеи, лица, правого бедра, голени и стопы, левого бедра и половых органов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге врачи спасают четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна на Гражданском. На улице запустили фейерверк и девочка решила его посмотреть, забравшись на подоконник. Она облокотилась на москитную сетку открытого окна и выпала вместе с ней.