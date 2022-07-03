Эксперт рассказал, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

С финансовой точки зрения уходить в отпуск лучше в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Фото: pixabay

С финансовой точки зрения уходить в отпуск лучше в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Фото: pixabay

Россиянам, которые уже строят планы на отдых в 2023 году и хотят сэкономить, следует брать отпуск в августе или октября.

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, что в 2023 году самыми выгодными месяцами для отпуска будут август и октябрь. Также те, кто уже планирует отпуск, могут выбрать июнь, июль и декабрь. Об этом пишет РИА Новости.

Самым невыгодным отпуск получится в январе, феврале, апреле и мае 2023 года, подсчитал эксперт.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время», — объяснил Южалин.

По словам эксперта, определение выгодного и невыгодного времени для отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце. С финансовой точки зрения уходить в отпуск лучше в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В таком случае оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

Так, больше всего рабочих дней в 2023 году будет в августе и октябре. А в апреле и мае, в которых эксперт советует не брать отпуск, будет по 20 рабочих дней.

По данным Минтруда, в новогодние праздники в 2023 году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января. В феврале выходными будут дни с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число. Майские праздники ожидаются с 29 апреля по 1 мая и с 6 до 9 мая. В июне длинными будут выходные с 10 по 12 число, а в ноябре граждане будут отдыхать с 4 по 6 число.

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