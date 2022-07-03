В Ленобласти в понедельник будут дожди, гроза и жара до 30 градусов

В Ленобласти в понедельник будут дожди, гроза и жара до 30 градусов
В Ленобласти завтра пойдет небольшой дождь. Фото: pexels.com

В начале новой недели к жаре в Ленинградской области присоединятся дожди и грозы.

Ночью в регионе ожидается переменная облачность, но уже днем облаков в небе станет значительно больше. Местами возможны небольшие дожди, а в отдельных районах прогремит гроза. Об этом говорится в прогнозе синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Умеренный ветер юго-западных направлений при грозе усилится до порывистого. В ночь на понедельник в 47 регионе похолодает до +13…+18 градусов, а днем в область опять вернется жара — от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление медленно начнет снижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до вторника.

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