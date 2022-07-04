Сотни петербуржцев в костюмах котов пробежали по Дворцовой площади

Сотни петербуржцев в костюмах котов пробежали по Дворцовой площади
Фестиваль прошел на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье в центре Петербурга прошел «кошачий» забег. Марафон приурочили ко Всемирному дню петербургских котов и кошек.

Фестиваль начался на Большой Морской улице. Там для участия в забеге и шествии Петербургских котов собрались более 600 петербуржцев. Мероприятие продолжилось на Дворцовой площади. Всего забег посетили около 5-6 тысяч человек, пишет ТАСС.

На фестивале петербургских котов проводились мастер-классы, танцевальные и спортивные разминки, игры и сам забег. Зарегистрированным участникам выдавали костюмы котов и кошек, наносили аквагрим. Маршрут забега пролегал через Дворцовую площадь. Детям нужно было пробежать 1 250 метров, а родителям — 5 километров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пляжную вечеринку с тонной песка на Рубинштейна сорвала полиция.

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