В Петербурге построят складской комплекс для фармацевтической компании Solopharm

В строительство логистического центра инвестируют порядка 975 миллионов рублей. Фото: unsplash

В строительство логистического центра инвестируют порядка 975 миллионов рублей. Фото: unsplash

Фармацевтическая компания Solopharm привлекла девелопера для строительства нового логистического центра в Петербурге.

Договоренность о строительстве складского комплекса была достигнута с холдингом «Первая мебельная фабрика», сообщает «Коммерсантъ».

Объект площадью 15 тысяч квадратных метров построят рядом с заводом Solopharm, расположенном на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе. Девелопер завершит строительные работы в 2023 году, после чего фармкомпания возьмет склады в аренду.

В строительство логистического центра инвестируют порядка 975 миллионов рублей. Но с учетом лицензирования, обязательного для фармацевтических складов, затраты окажутся выше.

По подсчетам экспертов, склады будут сдаваться в аренду по 900 рублей за квадратный метр в месяц.

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