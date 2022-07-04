Петербуржцев может разочаровать распродажа на сайте IKEA

Остатки товаров IKEA могут распродать за несколько часов. Фото: Pixabay

Остатки товаров IKEA могут распродать за несколько часов. Фото: Pixabay

Ассортимент на распродаже уходящей из России IKEA может оказаться очень скудным, поскольку склады уже опустошили работники компании.

Один из сотрудников шведской сети рассказал «Мойке78», что значительную часть товаров работники IKEA разобрали на закрытой распродаже. Сотрудникам дали скидки до 50-60%, поэтому они постарались урвать как можно больше домашней утвари для себя и близких. После этого склады практически опустели.

«Мне кажется, что остатки распродадут за несколько часов. Если, конечно, сайт не упадет от наплыва покупателей», — считает работник IKEA.

Распродажа товаров со складов начнется 5 июля на официальном сайте IKEA. Купить товары с доставкой можно будет только в тех городах, где есть торговые точки сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудников IKEA начали увольнять за перепродажу товара с закрытой распродажи.