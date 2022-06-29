Сотрудников IKEA начали увольнять за перепродажу товара с закрытой распродажи

Шведская торговая сеть IKEA с 27 июня запустила закрытые распродажи для своих сотрудников. Часть из них решили озолотиться на перепродаже товара, за что поплатились увольнением.

После закрытых распродаж IKEA начнет распродавать остатки онлайн: с 5 июля любой желающий сможет купить товар по скидке. Правда, многие опасаются, что сделать это будет невозможно из-за большого количества желающих урвать последнее.

На этом решили сыграть сотрудники компании: они начали публиковать объявления о продаже «дефицитного» товара. Но в последнее время число таких «экстремалов» стремительно сокращается.

Бывшая сотрудница IKEA рассказала «МК в Питере», что некоторые ее коллеги действительно решили подзаработать на перепродаже. Однако часть из них уже поплатились за это работой.