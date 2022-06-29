Сотрудников IKEA начали увольнять за перепродажу товара с закрытой распродажи

Сотрудников IKEA начали увольнять за перепродажу товара с закрытой распродажи
IKEA увольняет сотрудников, продающих товар с закрытой распродажи. Фото: Pixabay

Шведская торговая сеть IKEA с 27 июня запустила закрытые распродажи для своих сотрудников. Часть из них решили озолотиться на перепродаже товара, за что поплатились увольнением.

После закрытых распродаж IKEA начнет распродавать остатки онлайн: с 5 июля любой желающий сможет купить товар по скидке. Правда, многие опасаются, что сделать это будет невозможно из-за большого количества желающих урвать последнее.

На этом решили сыграть сотрудники компании: они начали публиковать объявления о продаже «дефицитного» товара. Но в последнее время число таких «экстремалов» стремительно сокращается.

Бывшая сотрудница IKEA рассказала «МК в Питере», что некоторые ее коллеги действительно решили подзаработать на перепродаже. Однако часть из них уже поплатились за это работой.

«Сейчас сотрудники на это не идут. Кто перепродает, тех увольняют, поэтому они на это не подпишутся», — заявила она.

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