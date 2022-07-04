Петербуржцам объяснили, нужно ли уступать места женщинам в транспорте

Петербуржцам объяснили, нужно ли уступать места женщинам в транспорте
Больше половины горожан (51%) заявили, что мужчины должны уступать место. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге эксперты и местные жители высказались о необходимости уступать женщинам места в общественном транспорте.

Мнение экспертов и горожан решила узнать редакция «МК в Питере». В сообществе «Сепаратистский феминизм: Выбери женщину» ответили, что вечный вопрос о том, нужно ли уступать женщинам в метро, — не главная проблема. Администратор группы считает, что лучше обратить внимание на другие вопросы, например о создании отдельного вагона для пассажирок в метро.

Такие вагоны в метро для женщин уже давно есть в Дубае. Мужчинам, оказавшимся в этом вагоне, грозит штраф в 100 дирхам — около 1500 рублей.

Участник всероссийского движения отцов России Вячеслав Клюев не согласился с феминистками. Он напомнил, что по правилам этикета в нашем обществе принято уступать места женщинам.

«Я бы, по крайней мере, наверное бы уступил. В целом в обществе это считается нормой, несмотря на все эти феминистические происки уравнять мужчин и женщин. Уравнение предполагает, что никто никому ничего не должен. Предполагается, что мужчины уступают женщинам», — считает эксперт.

Также «МК в Питере» провел опрос на тему того, должны ли мужчины уступать женщинам в метро в жаркую погоду. Больше половины горожан (51%) заявили, что мужчины должны уступать место. 35% считают, что это нужно делать по своему усмотрению, 12% ответили, что не должны, а 1% посчитал, что уступать нужно только при жаре от +25 градусов.

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