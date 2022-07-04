Петербуржцы разобрали все даты на оформление шенгена после снятия ограничений на границе с Финляндией

Теперь записаться можно только на август. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Теперь записаться можно только на август. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

После новостей о снятии всех ограничений на въезд в Финляндию петербуржцы массово устремились в визовые центры за шенгенскими визами.

Работник визового центра рассказал «Патрульному Петербурга», что горожане начали записываться на оформление виз еще после объявления о снятии ковид-ограничений для туристов в Финляндии. После новости о том, что Россия с 15 июля снимет все пандемийные ограничения на пересечение сухопутной границы, желающих оформить шенген стало еще больше.

Петербуржцам понадобилось всего четыре дня, чтобы полностью закрыть запись в визовые центра для подачи заявления на шенген. Теперь записаться можно только на август.

«Как только сказали, что с 1 июля можно въезжать без ПЦР-тестов и прочих условностей, то сразу до 29 июля записи разобрали моментально», — отметил сотрудник центра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским туристам с 15 июля разрешат пересекать границу с Финляндией на машине.