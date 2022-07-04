Российским туристам с 15 июля разрешат пересекать границу с Финляндией на машине

Туристы теперь смогут добраться до Финляндии на машине. Фото: pixabay

Туристы теперь смогут добраться до Финляндии на машине. Фото: pixabay

Российские власти с 15 июля отменят все ковидные ограничения, введенные на пересечение сухопутной границы. Туристы теперь смогут добраться до Финляндии на машине.

Как сообщил оперативный штаб, с 15 июля будут сняты все ограничения на пересечение государственной границы РФ на наземных видах транспорта. Ранее выезд в Суоми был разрешен только при наличии веской причины: вида на жительство, второго гражданства, работы, родственников или на лечение.

Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Финляндия с 30 июня отменила все ковид-ограничения для российских туристов, а с 1 июля упростила визовые правила.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как россиянам получить финскую визу после снятия ограничений с 1 июля.

Подать документы на визу можно в петербургском визовом центре Финляндии, который находится на Стремянной улице, 21/5. Заявления там принимают только по предварительной записи.

Для поездки в Финляндию не потребуются сертификаты о вакцинации от коронавируса или результаты ПЦР-тестов, все остальные требования по COVID-19 также сняты.