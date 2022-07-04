Названы пять самых грязных озер в Петербурге

Названы пять самых грязных озер в Петербурге
Горожанам рассказали про «гадких утят» среди петербургских водоемов. Фото: Pixabay

Петербуржцам рассказали о самых грязных городских озерах, где купаться не стоит даже в самую сильную жару.

Антирейтинг водоемов в черте города составили журналисты Peterburg2. Судя по отзывам отдыхающих на сайте издания и «Яндекс.Картах», к самым гадким водоемам можно отнести озеро Лахтинский разлив, Безымянное озеро, Финское озеро,

Орловский карьер и Ольгинский пруд. Последний, кстати, является единственным водоемом, который Роспотребнадзор одобрил для купания.

Озеро Лахтинский разлив

Озеро с двумя пляжами находится на северном берегу Невской губы в Приморском районе. Единственный его плюс, согласно отзывам, — красивые закаты и вид на Лахта центр. Отдыхающие называют воду очень грязной и заросшей, а пляж засорен осколками, окурками и прочим мусором.

Безымянное озеро

Еще в начале нулевых озеро в Красносельском районе было самым чистым в городской черте. Со временем все изменилось, а состояние водоема оставляет желать лучшего. Вода стала зеленой и мутной, чувствуется сильный запах тины. Настораживает и наличие промзоны неподалеку. Со слов местных, они всей душой ненавидят эту, когда-то хорошую, локацию.

Орловский карьер

Орловский карьер находится у Новоорловского лесопарка в Приморском районе. Это довольно популярное место у местных, поскольку здесь есть выход к воде и песчаный пляж. Однако с чистотой здесь все плохо. Шашлычники подъезжают на машинах прямо к воде, а после отдыха не убирают за собой. Купание здесь могут испортить еще и торчащие из воды арматуры и осколки стекла.

Финское озеро

Водоем расположен у Шуваловского парка рядом с метро «Парнас». Три городских пляжа на озере, судя по отзывам, не внушают оптимизма. Горожане жалуются на воду с мусором и водорослями, грязное дно и отсутствие уборки на пляже. Имеется также проблема отсутствия «индивидуального отхожего места». По мнению отдыхающих, вода на Финском озере скоро превратится в туалетные стоки.

Ольгинский пруд

Это единственный водоем в городе, который был признан безопасным для купания. Однако петербуржцы в этом сомневаются. Из-за жары пруд сильно обмелел — в разрешенной зоне глубина не дотягивает и до метра. Особых проблем с мусором здесь нет, но в озере довольно много водорослей. А вода отдает кислым запахом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели «загадить».

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