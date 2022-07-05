В Понтонном пока мать кормила малыша, полуторогодовалая девочка выпала из окна

В Понтонном пока мать кормила малыша, полуторогодовалая девочка выпала из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Понтонном пока мать кормила малыша, полуторогодовалая девочка выпала из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Страшный случай произошел в Колпинском районе: пока 23-летняя молодая мать кормила своего грудного малыша, ее второй ребенок, воспользовавшись моментом, забрался на подоконник открытого окна и выпал из окна. Такую версию предоставила сама девушка.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в поселке Понтонный. Девочка выпала из окна кухни квартиры, расположенной на 4 этаже.

В результате ребенок получил тяжелые травмы: открытый перелом левого бедра, СГМ и травматический шок 1 степени. Полуторогодовалую девочку госпитализировали в ДГБ № 5 в тяжелом состоянии.

В настоящи1й момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчину без внешних признаков насильственной смерти нашли в кустах на проспекте Металлистов в Калининском районе.