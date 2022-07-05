Россиянам назвали законный способ «докупить стаж» для выхода на пенсию

Выяснилось, что жители России могут законно «докупить стаж» для выхода на пенсию. Эксперт рассказала, как это сделать.

В беседе с агентством «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмина Иванова-Швец напомнила, что для оформления пенсии по старости необходим нужно соблюдать определенные условия, — это достижение пенсионного возраста, а также наличие трудового стажа и количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Специалист поделилась, что российским законом разрешена покупка половины необходимого стажа, которая составляет 7,5 лет.

По словам Ивановой-Швец, для этого можно обратиться в ПФР, там заключить договор и внести необходимую сумму, минимум от которой составляет 36 669.60 рубля в 2022 году. При этом для самозанятых суммы устанавливаются на одном значении — 34 445 рублей. Благодаря внесенной сумме можно добавить 1 год стажа и 1076 баллов, заключила эксперт.

Также потенциальный пенсионер может получить и максимальное количество баллов, если внесет сумму 293356.80 рублей, тогда он заработает 8,52 пенсионных балла. При этом зачтется только один год стажа.

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