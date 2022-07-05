Петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах

Петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

С 4 июля в Санкт-Петербурге сняли запрет на посещение пациентов в стационарах, который действовал со времен начала пандемии.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Наталия Башкетова. Теперь горожане могут посещать своих заболевших родственников, лежащих в стационаре. Документ Роспотребнадзор представил в своем Telegram-канале.

Несмотря на снятие запрета для посещения больных в стационарах, организациям необходимо обеспечить все условия по профилактике и предупреждению распространению коронавируса в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге сохранили обязательное требование по вакцинации от коронавируса для госслужащих, несмотря на отмену большинства ковид-ограничений. Известно, до 15 августа уровень вакцинации сотрудников исполнительные органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий должен быть не ниже 65%.