Петербуржцев познакомили с пушистым сотрудником Государственной академической капеллы

В Государственной академической капелле живет котохранитель музыкального сердца Санкт-Петербурга — пушистик Анжелина.

Кошка Анжелина является старейшим и единственным сотрудником концертного отдела. Она появилась в Капелле не случайно, — ее вызвали, подобно супергерою, бороться с грызунами. Опытная потомственная эрмитажная кошка с легкостью справилась с поставленной задачей.

Анжелина также креативный менеджер Капеллы, муза и вдохновительница новых проектов.

В программе «Утро в Петербурге» директор Государственной академической капеллы Петербурга Ольга Хомова рассказала, что есть целые истории об Анжелине. Так, вторая книжка о кошке рассказывает музыкальных историях, которые происходят в Капелле.

Хомова подчеркнула, что сейчас, когда появился центр креативной индустрии, стали появляться необычные проекты. В приключениях Анжелины рассказывается, например, о проектах «Музыка и спорт» в виде спортивной Анжелины и о других наших необычных проектах, связанных с музыкой и другими видами искусства.

Известно, что в этом году на Книжном салоне Анжелина стала пушистым навигатором по литературным новинкам для детей. Увидеть кошку, если повезет, могут все желающие, так как она нередко дежурит у окошка своего концертного отдела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появился список самых кошачьих мест Северной столицы. Выяснилось, что самым популярным кошачьим заведением у петербуржцев и гостей города оказалось первое в Европе котокафе «Республика кошек».