Жара в Петербурге в среду спадет до +25 градусов

Воздух на территории города прогреется максимум до +25 градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Воздух на территории города прогреется максимум до +25 градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Небольшой, но активный циклон еще немного понизит температуру воздуха в Петербурге.

Северная столица сегодня будет на периферии циклона, надвигающегося с юга. На небе будет немного облаков, но дожди обойдут город стороной. Небольшие осадки возможны лишь в некоторых районах Ленобласти, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух на территории города прогреется максимум до +25 градусов, а в Ленобласти прогнозируется от +21 до +26 градусов. Ветер юго-западных направлений 3-8 м/с.

Атмосферное давление слабо снизится и будет немного ниже нормы — 758 мм рт. ст.

Уже в четверг в Петербург вернутся дожди, а температура воздуха продолжит снижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля.