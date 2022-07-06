В Петроградском районе прошла противопожарная тренировка

В Петроградском районе среди персонала «Петербургтеплоэнерго» прошла противопожарная тренировка. Специалисты компании закрепляли практические навыки и действия при срабатывании пожарной сигнализации, учились мерам безопасности, тестировали умения эффективно использовать первичные средства пожаротушения.

Теплоэнергетики отработали приемы локализации и ликвидации пожара на котельной, в которой по условиям учения возникло короткое замыкание и задымление.

В таких случаях необходимы четкие и слаженные действия по эвакуации персонала, сохранению материальных ценностей и организации тушения возгорания первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарного расчёта.

В итоге условное возгорание было быстро локализовано, а оборудование котельной после оценки «ущерба» и проверки его работоспособности вновь запущено в работу.

Противопожарные тренировки в структурных подразделениях «Петербургтеплоэнерго» проводятся регулярно и являются неотъемлемой частью подготовки персонала к действиям в условиях возникновения пожароопасной ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Петербургтеплоэнерго» появилась новая поверочная установка для счетчиков.