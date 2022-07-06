Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга

Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
В городе пока не возникло ни одной проблемы с поставками оборудования. Фото: МК в Питере

Петербург заранее заключил контракты с поставщиками оборудования для валидаторов для общественного транспорта, поэтому санкции не повлияли на поставки.

В комитете по транспорту сообщили, что Петербург начал готовиться к транспортной реформе задолго до введения Западом санкций. Тогда же власти заключили контракты на перевозку пассажиров, а перевозчики — на поставку транспорта и оборудования для него. Об этом пишет Neva.Today.

По данным городского «Организатора перевозок», в городе пока не возникло ни одной проблемы с поставками оборудования.

Трудностей нет и с поставками зарубежных комплектующих, необходимых для производства «Подорожников». В будущем город будет учитывать возможности использования отечественных чипов, на которых работают московские карты «Тройка».

Как считает политолог, директор АНО «Институт современного государственного развития» Дмитрий Солонников, город в перспективе может столкнуться с проблемами при поставке компонентов из-за рубежа, однако все они решаемы.

«Возможно, что это будет замена или покупка комплектующих, но не у европейских партнеров, а у азиатских. Возможно — собственное производство где-то в России, там можно разместить долгосрочный гарантированный заказ, что всегда хорошо для предприятий», — предположил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перевозчики поделились, как идет подготовка к последнему этапу транспортной реформы в Петербурге.

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