Четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Выборгском шоссе

Четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Выборгском шоссе
Место ДТП на Выборгском шоссе. Фото: прокуратура Петербурга

Четыре человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса и большегрузом «МАН».

В петербургской прокуратуре сообщили, что авария произошла сегодня около 10:30 на Выборгском шоссе, 17. Автобус с пассажирами врезался в грузовик, стоящим перед пешеходным переходом.

Место ДТП на Выборгском шоссе. Фото: прокуратура Петербурга
Место ДТП на Выборгском шоссе. Фото: прокуратура Петербурга

По данным городского главка МВД, скорая помощь забрала с места ДТП 39-летнюю женщину, 64-летнюю женщину и 69-летнего мужчину. Все они ехали в автобусе в качестве пассажиров.

Как уточнили в комитете по здравоохранению, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии и одну из пассажирок в состоянии средней тяжести госпитализировали в Елизаветинскую больницу, вторую женщину увезли в городскую больницу №40. В аварии пострадал еще один человек, но он отказался от медицинской помощи.

Проверку по факту аварии проводят сотрудники ГИБДД. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Выборгского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе.

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