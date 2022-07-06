Техника экономии: как великие изобретения ставили расходы под контроль

Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить. Вместе с Tele2 посмотрим, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества.

Не работать ни дня

Во французском Леоне Жозеф Мари Жаккар только и мечтал, что меньше работать или достичь максимальной производительности, затратив минимум усилий. В итоге он изобрел ткацкий станок. Его механизм поднимал или не поднимал нужные нити станка в зависимости от того, было ли в соответствующем месте бумажной карточки проделано отверстие. Таким способом можно было запрограммировать автоматическое производство тех или иных рисунков на ткани.

Наполеон, узнав об изобретении, назначил Жаккару пенсию от государства. Изобретатель достиг своей мечты – больше не работать. Правда многие ткачи испугались, что станок лишит их работы и стали ломать такие механизмы. Так возникло движение луддитов. Впрочем, технологий многие бояться по сей день.

В Tele2 внедрили несколько инструментов, которые позволяют автоматически экономить. Неиспользованные минуты и гигабайты не сгорают, а переносятся на следующий месяц. И для этого ничего не надо делать.

Телеграмма на 50 тыс. фунтов стерлингов

Когда появился телеграф, польза от него далеко ни сразу стала очевидна людям. Первоначально его воспринимали как аттракцион: играли в шахматы, сверяли время. Лишь со временем стали осознавать пользу информации для правительств и бизнеса. Много было сомнений и в целесообразности первого трансатлантического кабеля, который проложили между Старым и Новым Светом в 1858 году. Дело в том, что линия проработала меньше месяца и успела передать всего 400 телеграмм. На 28 день она сломалась. Казалось бы, дорогостоящий провал. Если бы ни одной сообщение, которое окупило все.

За день до поломки успели из Англии отправить приказ, отменяющий отправку флота из Новой Шотландии в Индию на подавление восстания сипаев. К этому моменту восстание закончилось и помощь флотилии уже не требовалась. А перегонять флот через полмира – дело дорогое. Подсчитали, что лишь одно сообщение сэкономило Военному министерству Великобритании не менее 50 000 фунтов стерлингов.

Важно иметь контакт вовремя и с нужными людьми. В Tele2, если звонить внутри сети, то есть другим абонентам оператора, то также можно хорошо сэкономить. Честная внутрисеть не расходует пакет.

Всех посчитаем

В конце XIX века в США Герман Холлерит придумал, как с помощью технологии сэкономить на переписи населения. Сын эмигранта из Германии нашел способ сократить расходы по обработке анкет и сделал шаг к современной цифровой эпохе.

Чтобы расходы контролировать, их надо подсчитать. Легко занести в «эксель» активы одной семьи. Сложнее, когда необходимо посчитать население и имущество целой страны. Поэтому государство проделывало дорогостоящую процедуру раз в десятилетие. Нанимали тысячи переписчиков, а потом пару лет тысячи людей подсчитывали результаты. И всем им нужно было выплачивать зарплату.

Герман вдохновился ткацким станком Жаккара, а также практикой кондукторов на железной дороге. Там особым образом помечали долгосрочные билеты, чтобы определить пассажира и исключить передачу билета постороннему. Проводник компостировал билет в определенных местах в зависимости от роста пассажира, наличия бороды и других внешних признаков. Холлерит стал подобным образом обозначать на перфокарте параметры граждан США. Затем карты загружали в машину и автоматически считали данные по заданным категориям. Табулирующая машина Холлерита стоила дорого, но обходилась государству дешевле ручного ввода данных. При этом считала намного быстрее.

Позже компания Холлерита вошла в холдинг, ставший в 1924 году корпорацией International Business Machines (IBM), а с помощью перфокарт затем вводили данные в первые компьютеры.

Tele2 включила в подписку Mixx множество сервисов оператора и предложения от VK Combo. Их так много, что все пересчитать понадобиться аппарат Холлерита. Убедиться в этом можно на сайте подписки.

Неудобное кресло пилота

В 1926 году авиаконструкторы при проектировании первой кабины пилота (кокпит) использовали усредненные физические параметры сотни пилотов. Через пару десятилетий американские ВВС решили усовершенствовать параметры кокпита, измерив тела более 4 000 пилотов по 140 характеристиками.

Большее количество усредненных данных, по замыслу инженеров, должно было привести к появлению более надежной и совершенной кабины. Хотели собрать идеальное кресло, доску приборов, систему управления, которые подходили бы большинству пилотов. Верили, что это уменьшит число аварий, к которым приводил человеческий фактор.

Однако выпускник гарвардского университета Гилберт С. Дэниэлс подошел к задаче с умом. Он выявил средние значения по ряду параметров, а потом сравнил с ними конкретных пилотов.

Результат многих удивил. Из 4063 пилотов ни один человек не соответствовал среднему диапазону. То есть усредненная кабина была неудобна абсолютно всем пилотам. Именно это обстоятельство приводило к множеству аварий.

Открытие Гилберта вынудило авиаконструкторов работать по другим правилам. В итоге они спроектировали регулируемые кресла, регулируемые педали, регулируемые ремни шлемов. Самолеты подстраивались под людей, а не наоборот. Новый подход позволил сократить количество падения крылатых машин.

Tele2 давно работает по другим правилам и предлагает клиентам инструменты, которые также подстраиваются под индивидуальные потребности пользователей. За счет конструктора, автоматического переноса остатков минут и гигабайтов, возможности делиться ими с близкими или продавать на «Маркете Tele2», каждый абоненты подстраивает содержание тарифа под свои нужды. Вот только пара технологичных примеров.

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