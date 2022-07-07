В аэропорту Пулково 7 июля задержали восемь рейсов и два отменили

В четверг, 7 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь авиарейсов и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет до Еревана, запланированный на 3:20, а также самолет авиакомпании Qanot Sharq до Самарканда (12:40).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы во Владикавказ, Волгоград, Архангельск, Калининград, Ош, Новосибирск

С опозданием вылетит рейс до Владикавказа, который должен был покинуть Северную столицу в 8:40, но его отложили до 9:15. Вылет рейса до Волгограда перенесли с 8:45 на 11:15. Также задерживается рейс до Архангельска — пассажиры улетят не в 8:55, а в 11:20. Другой рейс до Волгограда вылетит в 11:35 вместо 10:35.

Вылет рейса до Калининграда отложили с 10:40 до 12:30, до Оша — с 11:45 до 14:40, еще одного до Калининграда — с 16:00 до 17:25, до Новосибирска — с 16:45 до 21:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.