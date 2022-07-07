КамАЗ насмерть переехал мужчину, лежащего на проезжей частив Ленобласти

КамАЗ насмерть переехал мужчину, лежащего на проезжей частив Ленобласти
Пешеход скончался на месте. Фото: pixabay

Пешеход погиб в ДТП на автодороге во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 23:50 между поселком Борисова Грива и деревней Матокса. КамАЗ с прицепом переехал мужчину, который лежал посреди проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пешеход наезда не пережил, он скончался от полученных травм на месте ДТП.

За рулем большегруза был 35-летний водитель из Новгородской области. Проверку проводят сотрудники ГИБДД. Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток получил тяжелые ожоги при тушении пожара в садоводстве в Петербурге. По ошибке он взял в руки канистру с растворителем и начал поливать открытый огонь

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