Подросток получил тяжелые ожоги при тушении пожара в садоводстве в Петербурге

В садоводстве в Московском районе Петербурга подросток при тушении пожара перепутал канистры, случайно облился растворителем и попал в больницу с ожогами.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 18:30 в садоводстве «Дачное». На участке частного дома во время сварки забора загорелся пенопласт. Пожар начал тушить 17-летний подросток, проживающий там с семьей. По ошибке он взял в руки канистру с растворителем и начал поливать открытый огонь. Пламя перекинулось на канистру и тело школьника, в результате чего он сильно обгорел.

Юношу госпитализировали в больницу с термическими ожогами второй и третьей степени 10% тела, а также ожоги дыхательных путей. Его поместили в реанимацию.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом.