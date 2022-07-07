Из больницы Святого Георгия выписали последнего пациента с COVID-19

Из больницы Святого Георгия выписали последнего пациента с COVID-19
Из больницы Святого Георгия выписали последнего пациента с COVID-19. Фото: Смольный

Городская больница Святого Великомученика Георгия закрыла инфекционный стационар для лечения коронавирусных пациентов.

Сегодня из больницы выписали последнего пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Смольный.

Из больницы Святого Георгия выписали последнего пациента с COVID-19. Фото: Смольный

Медучреждение работало с ковид-больными на протяжении последних 27 месяцев, с 3 апреля 2020 года. За это время врачи больницы Святого Георгия вылечили более 35 тысяч пациентов, из них почти 11 тысяч лежали в реанимации, а более трех тысяч — на ИВЛ. Медперсонал выполнил более пяти тысяч операций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Наталия Башкетова.

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