Из больницы Святого Георгия выписали последнего пациента с COVID-19

Городская больница Святого Великомученика Георгия закрыла инфекционный стационар для лечения коронавирусных пациентов.
Сегодня из больницы выписали последнего пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Смольный.
Медучреждение работало с ковид-больными на протяжении последних 27 месяцев, с 3 апреля 2020 года. За это время врачи больницы Святого Георгия вылечили более 35 тысяч пациентов, из них почти 11 тысяч лежали в реанимации, а более трех тысяч — на ИВЛ. Медперсонал выполнил более пяти тысяч операций пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Наталия Башкетова.