Выходные в Петербурге: куда сходить 9 и 10 июля

Ближайшие выходные в Петербурге будут богатыми на интересные события. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть 9 и 10 июля.

Выставка «Место для шага вперед»

До 17 июля петербуржцы и гости города могут посетить в Центре искусства и музыки Библиотеки Маяковского выставку «Место для шага вперед», посвященную 60-летнему юбилею Виктора Цоя. Исследователь творчества группы «Кино» Александр Горностаев более 25 лет собирает факты и вещи о коллективе. Зрителям покажут самые интересные артефакты.

Летние «Книжные аллеи» 2022

На Малой Конюшенной вовсю проходит восьмой сезон Летних Книжный аллей. На фестивале под открытым небом представлено более 10 тысяч книг различных жанров и сувениры местного производства «Сделано в Петербурге». Каждую неделю, со среды по воскресенье, на Книжных аллеях выступают писатели и поэты, проходят автограф-сессии, мастер-классы и лекции.

Фестиваль песчаных скульптур «Величие России. От Петра Первого до наших дней»

Фестиваль песчаных скульптур, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I будет ждать гостей до 1 сентября. На пляже Петропавловской крепости из песка создали 23 скульптурные композиции, в том числе скульптуру высотой 8 метров и длиной 19 метров, изображающую императора на фоне Петербурга и построенного по его задумке парусника «Ингерманланд».

«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» в Александринском театре

Театр имени Леонида Якобсона на этой неделе возродил спектакли выдающегося хореографа, изменившего лицо городского балета и мирового театра в целом. В программе — жанровые сценки, одноактный балет «Свадебный кортеж», а также номера из сюит «Роден» и «Классицизм-Романтизм».

Мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0

В «Севкабель порту» до середины августа будет представлена тотальная мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser. Инсталляция посвящена внутренней творческой эволюции и резолюции человека. Пространство A.R.R.C 2.0 — это четыре маршрута о самопознании личности и принятию изменений внутри себя. Площадь выставки в «Кабельном цеху» достигает 2200 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как 84-летняя петербурженка покорила мир моды своей вышивкой.