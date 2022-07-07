Девушка из 1938-го: как 84-летняя петербурженка покорила мир моды своей вышивкой

84-летняя петербурженка Юлия Алешичева — художница и блогер под псевдонимом «Девушка из 1938-го» — покоряет модную индустрию своими вышивками.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», сейчас художница работает над созданием новой работы. «Три дня назад взялась за эту. Тут собака или кошка. Я еще с детства научилась рисовать, рисовала в школе», – рассказала звезда социальных сетей.

Из-за деменции Юлия Михайловна сразу забыла то, о чем говорила минуту назад. «Девушка из 1938-го» не помнит, как уже успела прославиться в России, Франции, Сербии и других странах, но продолжает творить.

Внук художницы Ян Горкунов рассказал, что вышивка помогает ей справиться с переживаниями по поводу своей памяти. Творчество стало для нее арт-терапией, в которой она сейчас так нуждается.

Юлия Михайловна создала уже десятки картин. Однажды ее работы заметила модельер Ксения Демьяненко-Новикова и решила включить их в свою коллекцию одежды. Показ принес художнице большую славу, про нее стали чаще говорить в мире моды.

«После показа было множество положительных комментариев. Про нас написала Эвелина Хромченко. Мы слышали в кулуарах, гости показа говорили: «А вы были на том показе, где бабушка-дизайнер, бабушка-художник?» Получился очень хороший результат», — отметила модельер.

Коллекцию вскоре представят на большом фестивале моды «Плес на Волге».