В Петербурге накануне полиция искала бомбы в 609 объектах

В Петербурге накануне полиция искала бомбы в 609 объектах
Анонимы сообщили о минировании 72 станций метро и других объектов. Фото: Pixabay

Анонимные минеры заставили петербургскую полицию проверять 609 объектов на наличие взрывчатки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в течение дня в различные организации и учреждения Петербурга поступали сообщения о заминировании. Анонимы угрожали устроить теракты на станциях метро, в судах, детских садах, заводах, портах, родильных домах, театрах и на мостах.

Два детских сада, два суда и один театр решили провести эвакуацию — всего на улицы вывели 378 человек.

Проверки проводили до десяти часов вечера, но, как оказалось, угрозы были пустыми — в зданиях ничего не нашли.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма лжеминирование новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На 8 июля 2022 года за участников конкурса отдано свыше 9 000 голосов ...
За бесплатный Fan ID в Петербурге пришлось заплатить 250 рублей
Петербуржцам объяснили, как безбарьерная система оплаты на новой магистрали ...
Петербургским родителям напомнили, как уберечь детей от несчастных случаев
В понедельник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»
В России за сутки коронавирусом заразились 3,4 тысячи человек
В Ленобласти зафиксировали 40 случаев коронавируса за сутки
Петербург опустился на 3 место по новым случаям заболевания COVID-19