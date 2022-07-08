В Петербурге накануне полиция искала бомбы в 609 объектах

Анонимы сообщили о минировании 72 станций метро и других объектов. Фото: Pixabay

Анонимы сообщили о минировании 72 станций метро и других объектов. Фото: Pixabay

Анонимные минеры заставили петербургскую полицию проверять 609 объектов на наличие взрывчатки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в течение дня в различные организации и учреждения Петербурга поступали сообщения о заминировании. Анонимы угрожали устроить теракты на станциях метро, в судах, детских садах, заводах, портах, родильных домах, театрах и на мостах.

Два детских сада, два суда и один театр решили провести эвакуацию — всего на улицы вывели 378 человек.

Проверки проводили до десяти часов вечера, но, как оказалось, угрозы были пустыми — в зданиях ничего не нашли.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали.