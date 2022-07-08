Станцию метро «Зенит» закроют на время матча за Суперкубок России

Станцию метро &#171;Зенит&#187; закроют на время матча за Суперкубок России
Станция метро "Зенит" будет закрыта на время матча. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Метрополитен сообщил об изменении графика работы станции «Зенит» на время матча за Суперкубок России на «Газпром Арене».

В пресс-службе городской подземки сообщили, что в субботу, 9 июля, станция «Зенит» не будет работать с 16.00 до 21.00. Она будет недоступна на вход и выход пассажиров.

Причиной временного закрытия станции стала необходимость обеспечения общественного порядка, объяснили в метро.

В субботу на поле петербургской «Газпром Арены» встретятся «Зенит» и «Спартак». Команды будут бороться за Суперкубок России. Матч стартует в 19.00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал, чего ожидать от предстоящего матча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок. Он считает, что на первое место выйдут эмоции.

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