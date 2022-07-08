Петербургским родителям напомнили, как уберечь детей от несчастных случаев

Родителей, бабушек и дедушек призвали быть внимательными и не забывать про правила безопасности. Фото: Pixabay

Родителей, бабушек и дедушек призвали быть внимательными и не забывать про правила безопасности. Фото: Pixabay

Петербургские власти напомнили горожанам о правилах безопасности, которые помогут уберечь детей от несчастных случаев.

В Смольном сообщили, что с началом лета в городе участились несчастные случаи с детьми. Родителей, бабушек и дедушек призвали быть внимательными и не забывать про правила безопасности, чтобы с ребенком ничего не случилось.

«Не оставляйте маленьких детей одних. У них нет никого, кроме нас, кто бы мог их уберечь. Нет нашего опыта и интуиции, они могут не распознать угрозу даже в очевидно небезопасных обстоятельствах», — подчеркнули в городском правительстве.

Горожанам напомнили, что большую опасность для маленьких детей представляют открытые окна, особенно если они оборудованы москитными сетками. Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Защитить ребенка от падения с высоты можно, установив на окна блокираторы.

Также не следует забывать про правила безопасного купания на водоемах. Дети должны купаться под контролем взрослых. Если ребенок не умеет плавать, то ему не следует плавать на надувном матрасе.

Чтобы избежать несчастных случаев с пожарами, нужно спрятать спички и зажигалки, а также научить ребенка действиям при пожаре.

Кроме того, ребенка нужно научить осторожности на дорогах и улице: нельзя дразнить или гладить животных, общаться с незнакомыми людьми и играть рядом с проезжей частью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маленький ребенок выпал из окна частного дома в Тосненском районе.