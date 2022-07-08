Петербуржцам объяснили, как безбарьерная система оплаты на новой магистрали М-49 повлияет на наличие пробок

В Приморском районе в ближайшие годы построят две новые автомагистрали. На одной из них — М-49 — будет безбарьерная система оплаты проезда. Дорога будет платной для водителей, которые едут через ЗСД.

О том, повлияет ли такая система на наличие пробок, рассказал автоэксперт Алексей Хресин. Он отметил в беседе с «МК в Питере», заторы будут зависеть от организации безбарьерной системы, но без нее пробки бы точно собирались.

По словам эксперта, создать трудности на трассе может покупка транспондеров. Многим они в принципе не нужны и не все ездят по таким дорогам. Поэтому на магистрали все-таки следует создать один или два пункта, где проезд можно оплатить вживу.

Хресин отметил, что удачнее будет сделать комбинированную систему оплаты проезда. Для разовых поездок более удобна оплата на месте, поскольку транспондерами пользуются в основном те, у кого дача в тех направлениях или они регулярно ездят по трассе.

Дорога М-49 будет построена на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД. Она дополнительно свяжет северную и южную части Приморского района.