За бесплатный Fan ID в Петербурге пришлось заплатить 250 рублей

Купить билет на матч теперь можно только с этим документом. Фото: unsplash

Купить билет на матч теперь можно только с этим документом. Фото: unsplash

Посмотреть футбол на стадионе в Петербурге теперь можно только с паспортом болельщика (Fan ID). Петербуржцам рассказали, сколько он стоит — в деньгах, нервах и времени.

Как пишет Neva.Today, с 4 июля на «Госуслугах» запустили процесс выдачи паспортов болельщиков для посещения стадионов. Купить билет на матч теперь можно только с этим документом.

Однако в первый же день портал дал сбой: заявления пользователей либо отклоняли без объяснения причины, либо массово не принимали фотографии из-за несоответствия требованиям.

Оформить такую заявку на «Госуслугах» попробовал корреспондент Neva.Today. Он заполнил анкету и приложил фотографию, снятую на телефон на однотонном фоне.

Через два часа ему пришло уведомление об ошибке. Как оказалось, фото не соответствовало требованиям. Корреспондент попробовал еще раз, используя фотографию для пресс-карты, но и она не подошла.

В итоге пришлось идти в фотосалон и делать фото на документы. Новые фото, которые обошлись в 250 рублей, наконец-то прошли проверку.

В Минцифры объяснили, что множественные отказы пользователям связаны с ненадлежащим качеством загружаемых фотографий.

По данным министерства, за неделю работы сервиса через портал госуслуг Fan ID получили около 2,5 тысячи болельщиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что болельщики «Зенита» выступили против Fan ID.