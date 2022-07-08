Петербуржец рассказал, как собрал машину-амфибию для заплывов по Неве

Сборка машины-амфибии заняла около года. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сборка машины-амфибии заняла около года. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Петербурге на прошлой неделе заметили плывущий по Неве Ford Mustang. Конструктор машины-амфибии рассказал, как создавалось необычное транспортное средство.

Петербуржец Дмитрий Ратюк увлекается и автомобилями, и водной техникой. В один момент мужчина решил объединить свои хобби в одно. Так и родилась идея «скрестить» катер и автомобиль, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Конструктор рассказал, что взял пластиковую автомобиля Ford Mustang 67-го года и настоящий катер с подвесным мотором. Салон сделали похожим на салон классического автомобилям, торпеда использовалась от настоящего «Мустанга».

Сборка машины-амфибии заняла около года. Добиться такой же скорости, как у оригинального Mustang, конечно, не удалось — на воде он развивает скорость примерно в 60 км/ч.

Транспортное средство уже поставили на учет во всех водных инстанциях. Ратюк отметил, что машина не вредит окружающей среде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на Неве задержали Ford Mustang-«амфибию».