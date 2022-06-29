В Петербурге на Неве задержали Ford Mustang-«амфибию»

Плывущий по реке чудной автомобиль заметили очевидцы. Позже Ford Mustang-«амфибию» остановили, теперь в этом деле разбираются специалисты.
Неизвестные граждане сами сделали из наземного транспортного средства водное. Видео и кадры с места происшествия появились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП». Судя по видео, в машине находилось два человека.
Позже «Невские Новости» информировали, что Росприроднадзор по СЗФО собирается проверить, не наносит ли такой транспорт ущерб экологии. Предполагается, что автомобиль использовался для съемок какой-то рекламы или ролика.
В ведомстве заключили, что в любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал закон, по которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше не могут работать в такси.